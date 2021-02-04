Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что после того как 27 июля 2020 года были введены в действие дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, фиксируется снижение уровня насилия.

Однако глава миссии отметил, что на фоне отсутствия политического прогресса режим прекращения огня постепенно нивелируется.

Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ на своем сайте.

В частности, посол Чевик подчеркнул, что "дальнейшее соблюдение, пусть и хрупкого, режима прекращения огня зависит от политической воли и продуктивности обсуждений за столом переговоров".

"Из-за неполного выполнения сторонами договоренностей, а также наличия мин и неразорвавшихся боеприпасов сильно страдает гражданское население", - заявил глава СММ.

Также в пресс-центре отметили, что с начала пандемии мирные жители сталкиваются с дополнительными трудностями, включая существенное ограничение свободы передвижения через линию соприкосновения.

Ограничения свободы передвижения сотрудников СММ, по словам посла, уже носят хронический характер и продолжаются преимущественно в неподконтрольных правительству районах, а беспилотные летательные аппараты СММ, как и ранее, подвергаются воздействию радиоэлектронных помех и попадают под обстрелы.

Напомним, с 27 июля вступили в силу договоренности о полном прекращении огня на Донбассе, которые были заключены ТКГ по урегулированию конфликта в регионе.

Также "Страна" сообщала, почему на Донбассе снова началось обострение боев. В конце 2020 года количество обстрелов увеличилось, стороны рапортуют о раненых и погибших.