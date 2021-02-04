На сегодняшнем заседании Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы законопроект № 4051.

Документом на законодательном уровне урегулирован вопрос дистанционного и надомного труда, сообщает Юрлига.

Соответствующие изменения будут внесены в КЗоТ и Закон "Об охране труда".

Надомная работа

Надомная работа - это такая форма организации труда, когда работа выполняется работником по месту его жительства или в других выбранных им помещениях, характеризующихся наличием закрепленной зоны, технических средств (основных производственных и непроизводственных фондов, инструмента, приборов, инвентаря) или их совокупности, необходимой для производства продукции, оказания услуг, выполнения работ или функций, предусмотренных учредительными документами, но вне производственных или рабочих помещений собственника предприятия, учреждения, организации или уполномоченного им органа.

При выполнении надомной работы рабочее место работника является фиксированным и не может быть изменено по инициативе работника без согласования с собственником или уполномоченным им органом способом, определенным трудовым договором о надомной работе. Решение собственника или уполномоченного им органа об отказе в предоставлении согласия на изменение рабочего места по инициативе работника должно быть обосновано.

Работник в случае невозможности выполнять работу на фиксированном рабочем месте по независящим от него причинам имеет право изменить рабочее место при условии уведомления собственника или уполномоченный им орган не менее чем за три рабочих дня до такого изменения в способ определенный трудовым договором.

При надомной работе на работников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения и организации, если иное не предусмотрено в трудовом договоре. При этом продолжительность рабочего времени не может превышать установленных КЗоТ норм.

Выполнение надомной работы не влечет за собой изменений в нормировании, оплате труда и не влияет на объем трудовых прав работников.

Обеспечение средствами производства, материалами и инструментами, необходимыми для выполнения работником надомной работы возлагается на собственника или уполномоченный им оргн, если иное не предусмотрено трудовым договором.

Дистанционная работа

Дистанционная работа - это форма организации труда, при которой работа выполняется работником вне рабочих помещений или территории владельца или уполномоченного им органа, в любом месте по выбору работника и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В случае введения дистанционной работы работник самостоятельно определяет рабочее место и несет ответственность за обеспечение безопасных и безвредных условий труда на нем.

При дистанционной работе работник распределяет рабочее время по своему усмотрению, на него не распространяются правила внутреннего трудового распорядка, если иное не определено трудовым договором. При этом общая продолжительность рабочего времени не может превышать норм, предусмотренных КЗоТ.

По согласованию между работником и собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом выполнение дистанционной работы может одновременно сочетаться с выполнением работником работы на рабочих местах в помещениях или на территории собственника предприятия, учреждения, организации или уполномоченного им органа.

В случае отсутствия соответствующего положения в трудовом договоре, обеспечение средствами работы, связанными с информационно-коммуникационными технологиями, которые использует работник, возлагается на собственника или уполномоченный им орган, который обеспечивает соответствующее установление и техническое обслуживание, а также оплачивает расходы, связанные с этим.

Работнику, который выполняет дистанционную работу должно быть обеспечено гарантированный период свободного времени для отдыха (период отключения), при котором работник может прерывать любую информационно-телекоммуникационную связь с собственником или уполномоченным им органом, что не считается нарушением условий трудового договора или трудовой дисциплины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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