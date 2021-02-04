Штаб Навального отказался от проведения новых протестов в ближайшее время. Надеется на санкции Запада
Штаб Навального не будет проводить митинги в Москве в ближайшие выходные.
Об этом заявил руководитель сети региональных штабов Леонид Волков на YouTube-канале Навальный Live.
По его словам, новые акции будут проводиться весной и летом.
"Мы проведём шествия весной и летом по непредсказуемым маршрутам, с непредсказуемым результатом. Мы научимся хорошо это координировать, взяв сейчас небольшую паузу. Мы снова будем выходить и требовать. Но это не должно быть безумство храбрых", - сказал Волков.
Также Волков сказал, что освобождать Навального из тюрьмы будут через "инструмент санкций против окружения Путина".
Напомним, ранее "Страна" писала, что акции в поддержку оппозиционера не смогли собрать большое количество участников и уже в прошлые выходные пошли на спад. В такой ситуации, видимо, решено было прекратить уличную активность и надеяться на то, что санкционное давление Запада как-то изменит позицию Путина.
Ранее "Страна" сообщала, в какой колонии будет отбывать срок Алексей Навальный.
Также мы писали о том, что Навальный побореться за Нобелевскую премию мира.