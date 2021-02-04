Сегодня, 4 февраля, генеральный директор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык заявила, что сейчас делается все возможное, чтобы вакцина была скорее в Украине, и шансы на это хорошие. Помимо этого, она рассказала, что правительству Украины нужно было раньше заключать договора.

Об этом она сообщила в ходе онлайн-встречи Глобальный обзор экономики Украины.

Гендиректор компании объяснила, что правительства других стран заключали договора еще в июне-июле, когда начиналась только вторая стадия клинических испытаний. И Украине это тоже надо было делать раньше. На данный момент вакцина Pfizer даже не зарегистрирована в Украине.

"Мы не можем начать детальную коммуникацию, пока препарат не зарегистрирован в Украине. Мы делаем все, чтобы это произошло как можно скорее. Все правительства заключали договоры еще в июле, нужно было (Украине – ред.) это сделать раньше. Мы делаем все, чтобы вакцина была в Украине, сейчас проходят переговоры – надежда есть, шансы хорошие", - говорит Цилык.

Помимо этого она сообщила, что обеспечить холодовую цепочку при поставке вакцины "проще, чем все это представляют".

"Вакцина поставляется в специальных термобоксах, которые поддерживают необходимую температуру пять недель. В Европе вакцину развозит логистическая компания FedEx", - добавила гендиректор компании.

По ее словам, было бы хорошо внедрить в Украине электронный паспорт вакцинации, так как "практически все вакцины требуют двух инъекций и это необходимо как-то отследить".

Также Цилык говорит, что было бы удобно иметь данные о вакцинации в телефоне, если человек хочешь передвигаться по миру.



Ранее "Страна" сообщала, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля, сразу после того, как страна получит первую партию препарата.

Также напомним, что главный санврач Виктор Ляшко раскрыл детали вакцинации в Украине. Сначала Украина начнет прививать вакциной компании Pfizer, а затем препаратом АstraZeneca.