Журналист, бывший заключенный в России и первый зампредседателя Черкасского областного совета Роман Сущенко станет кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в мажоритарном округе №197 в Черкасской области.

Об этом сообщил лидер партии Петр Порошенко, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается на сайте "Евросолидарности", Порошенко сказал, что опыт Сущенко поможет в парламентской борьбе "с российской пятой колонной".

"Роман сразу влился в нашу команду, и можно точно сказать, что он - наш человек… Роман хорошо знает проблемы черкасского края и потому принесет в парламенте много пользы - в том числе и жителям области", - сказал Порошенко.

Округ №197 освободился после того, как победитель на нем Александр Скичко был назначен губернатором Черкасской области.

Как сообщалось, Сущенко, который возглавляет команду партии "Европейская солидарность" в Черкасской области, 5 декабря 2020 года был избран первым заместителем председателя Черкасского областного совета.