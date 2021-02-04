Сегодня, 4 февраля, в Воронеже мужчина-самоубийца выпрыгнул из окна и упал на коляску с пятимесячным ребенком. Камеры наблюдения, установленные в этом районе, заняли момент смертельного падения.

Соответствующее видео появилось в одном Telegram-каналов.

На кадрах видно, что мать погибшего ребенка идет с коляской по тротуару, она разворачивается, чтобы перейти дорогу и в этот момент с бешенной скоростью на ребенка падает тело мужчины.

Мать почти сразу подняла отлетевшего ребенка с асфальта, но, как оказалось позже, нанесенные травмы были очень серьезными и медики не смогли спасти малыша.



Напомним, что в Воронеже мужчина-самоубийца выпрыгнул из окна и упал на коляску с пятимесячным ребенком. При падении мужчина погиб, а младенец получил серьезные травмы и умер в машине скорой помощи.

Также "Страна" сообщала, что в Днепре девушка-самоубийца прыгнула с 14 этажа и покалечила прохожего. При падении самоубийца погибла, а мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.