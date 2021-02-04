Немецкая газета Welt заявила, что после длительного перерыва Россия смогла удивить Запад технологией - разработкой вакцины от коронавируса "Спутник V". В издании сравнили препарат с запуском СССР первого спутника.

Об этом говорится в материале журналиста Жака Шустера.

По его словам, долгое время РФ практически не могла удивить Запад в техническом плане. Только рано поступившая на рынок вакцина показала, что Россия, возможно, больше, чем "Верхняя Вольта с ядерными ракетами", как ее называли после развала СССР.

"В октябре 1957 года мир затаил дыхание. Советскому Союзу удалось запустить в космос первый искусственный спутник Земли. Таким образом Москва показала, что теперь она может запускать ядерные ракеты по американскому континенту. Страх, охвативший Европу и Соединенные Штаты, вошел в историю как "шок от спутника", - написал Шустер в статье для Welt.

По его мнению, создание очень эффективной вакцины сопоставимо с этим событием. Не случайно "Кремль окрестил ее "Спутник V".

"Название вакцины не только говорит о стремлении к новым измерениям, но также используется в пропаганде, как "Спутник I" в 1957 году", - полагает журналист.

Он добавил, что президент России Владимир Путин может оказаться в сложной ситуации из-за ареста Алексея Навального, но одобрение вакцины в разных странах мира обеспечивает его стране престиж, "который также будет использоваться в политическом плане".

Как писала "Страна", авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал промежуточный анализ результатов третьей фазы клинических испытаний "Спутника V", которые показали ее эффективность 91,6%.

Мы также сообщали, что Ангела Меркель предложила России помощь в регистрации "Спутника V" в Евросоюзе.