Сегодня, 4 февраля, глава американского телеканала CNN Джефф Цукер заявил, что в конце 2021 года уйдет в отставку.

Об этом он сообщил во время утреннего телефонного звонка с коллегами, пишет The New York Times.

"Я не могу себе представить, что нахожусь где-то еще прямо сейчас. Я останусь до конца моего текущего контракта, который, как я упоминал, оставляет меня здесь до конца этого года. К тому моменту я собираюсь двигаться дальше", - приводит слова Цукера один из сотрудников.

"Для владельцев CNN, телекоммуникационной корпорации AT&T, кабельный канал остается достаточно затратным активом, так как американцы все меньше заинтересованы в том, чтобы платить за телевидение", - говорят в материале.

Также там добавили, что у Цукера также не заладились отношения с новым менеджментом, который управляет медийными активами AT&T.

Отметим, что Цукер перешел в CNN в 2013 году. До этого он работал исполнительным продюсером в шоу Today на канале NBC News, директором NBC Entertainment и исполнительным директором NBC Universal.

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