Иммуноглобулины G уже присутствуют примерно в 50% тестов на Covid-19, которые проводит лаборатория "Дила". Это может свидетельствовать о том, что многие уже переболели коронавирусом и не обращались к врачам. Об этом заявил гендиректор лаборатории "Дила" Алексей Бабич.

"Те же иммуноглобулины G (в тестах - Ред.) выросли практически до 50%. Это может говорить о том, что многие люди переболели в легкой форме или бессимптомно и не обращались к врачам", - сказал он в эфире YouTube-канала "Доктор Булавинова" в четверг.

При этом Бабич отметил снижение доли позитивных ПЦП-тестов на Covid-19.

"У нас были периоды, особенно осенью, когда до 40% наших ПЦР-тестов в сутки давали положительные результаты. Сейчас это количество опустилось ниже 10%", - сказал он.

По словам Бабича, с лета 2020 года наблюдался рост спроса на тесты на D-димеры.

"Спрос на тесты на D-димеры рос с лета, причем рос вплоть до того, что был дефицит расходников для проведения этих тестов", - сказал он.

Бабич отметил, что государство при формировании программы вакцинации от Covid-19 должно учесть сотрудников частных лабораторий, которые выполняют значительный объем тестирования на Covid-19.

"Мы понимаем, что мы уже являемся неотъемлемой частью системы здравоохранения, поэтому было бы правильно, чтобы государство учитывало нас. Сотрудники частных лабораторий тоже хотят вакцинироваться от Covid-19", - сказал Бабич.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине изменился алгоритм бесплатного тестирования на коронавирус.

Также мы сообщали, что в Киеве появилась возможность круглосуточно сдать ПЦР-тест на Covid-19 и получить результат за 8-12 часов.