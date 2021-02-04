В четверг, 4 февраля, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении в растрате средств государственной корпорации экс-руководителю АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте.

"По предварительным данным следствия, чиновник, который является гражданином Великобритании, организовал противоправный механизм растраты средств государственной корпорации. За его действия государству нанесен материальный ущерб на более 9 млн грн", - заявили в пресс-центре.

В госслужбе имя чиновника не называется, однако известно, что гражданин Великобритании Саймон Чернявский исполнял обязанности главы правления ГПЗКУ с декабря 2019 года по апрель 2020 года, после чего отказался от продления трудового контракта с госкорпорацией. До назначения он занимал должность генерального директора агрохолдинга "Мрия".

"Следователи подозревают чиновника в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - пишут в СБУ.

Также там отметили, что разоблачение неправомерных действий экс-чиновника велось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Следственного управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других причастных лиц.

Отметим, что ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

В первом полугодии 2020 года ГПЗКУ нарастила чистый убыток в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 3,45 млрд грн, а ее выручка сократилась в 2,2 раза - до 4,17 млрд грн.

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