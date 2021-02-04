Французский политик, генеральный секретарь партии "Национальный фронт" и член Европарламента Николя Бе прокомментировал запрет Владимиром Зеленским телеканалов "112", NewsOne и ZIK. По словам француза, этим действием президент перешел границу между демократией и авторитаризмом.

Его слова приводит сайт телеканала NewsOne.

"Всегда возникает беспокойство, когда видишь, что в демократической стране применяют цензуру к медиа. Особенно если это односторонне делает глава государства. Президент Зеленский взял на себя тяжелую ответственность, своевольно приняв решение запретить работу основных оппозиционных телеканалов. Это и определяет границу между демократическим режимом, когда все имеют возможность высказать собственное мнение, и авторитарным. Это, бесспорно, изменение курса. Я не вмешиваюсь в политическую жизнь Украины, поскольку являюсь европейским парламентарием. Но с беспокойством констатирую: кое-кто хочет заткнуть рот, заставить молчать и не дать оппозиции высказывать свои мысли", - сказал Бе.

Бе считает недопустимой цензуру, потому что это прямая помеха свободным демократическим дискуссиям.

"Конечно, есть основные правовые принципы. Нельзя априори цензурировать. Могут быть судебные решения, которые принимают на основе законодательства, права, а политическая цензура, которую принимает исполнительная власть априори – это очень серьезно. Потому что это препятствует свободным демократическим дискуссиям. Эта проблема есть сейчас в разных странах. И сегодня можно видеть, как такие глобальные платформы, как Твиттер, Фейсбук и другие соцсети в такой большой стране, как США позволяют себе удалить аккаунт своего президента, как это произошло несколько недель назад. Это вызывает беспокойство. Думаю, что нужно призвать президента Зеленского к взвешенности и ответственности, чтобы он не шел по этому пути, который позволяет другим, а не ему управлять Украиной, пытаясь помешать высказывать свое мнение тем, кто имеет рациональную позицию относительно сбалансированных отношений с соседями, в частности с Россией", - сказал евродепутат.

Он добавил, что лишение слова оппозиции "абсолютно не отвечает интересам Украины".

"Считаю, что было бы делом чести европейских государств, а также европейских институтов четко и твердо заявить большому государству Украине, нашему другу и соседу, что попытки препятствовать свободе слова являются неприемлемыми, и призвать президента Зеленского опомниться. Считаю, что роль европейских государств заключается в том, чтобы, конечно, по-дружески, без вмешательства в украинские дела, сказать о невозможности такого подхода. Потому что нельзя не реагировать и замалчивать правду о том, что основные оппозиционные медиа подвергаются цензуре в соседней стране", - резюмировал политик.

Между тем послы стран "Большой семерки" на встрече с Зеленским согласились с необходимостью "бороться с дезинформацией". То есть фактически одобрили закрытие трех оппозиционных телеканалов.

Ранее "Страна" приводила реакцию разных сторон на закрытие каналов в Украине.