Стокгольмский арбитраж отказал Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Игорю Палице как владельцам 40,1% акций ПАО "Укрнафта" в удовлетворении их иска к Украине на сумму свыше $6 млрд плюс проценты, признав отсутствие своей юрисдикции. Об этом на своей странице в соцсети написал министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Супер мега победа в Стокгольмском арбитраже! Господа Коломойский, Боголюбов и Палица хотели взыскать с Украины более $6 млрд и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью)))", – написал министр в Facebook.

Малюська напомнил, что основаниями для иска со стороны миноритариев был отбор НАК "Нафтогаз Украины" газа "Укрнафты" из ПХГ по установленной регулятором не рыночной цене для его последующей реализации населению, неисполнение АО "Укртрансгаз" и НАК решений украинских судов о возврате этого газа, а также значительное повышение рентной ставки за недропользование и снижение Верховной Радой кворума для проведения собраний в акционерных обществах.

Как сообщалось, миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, которые принадлежат группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.

По состоянию на лето 2016 года сумма иска состояла из: 2,063 млрд долларов, которую миноритарии "Укрнафты" требуют в счет потери дивидендов; 932 млн долларов, требуемых в счет штрафных санкций; 1,679 млрд долларов в счет потери стоимости акций.

Минюст Украины в деле против миноритариев "Укрнафты" привлек британскую юрфирму Latham & Watkins.

В январе 2018 года претензии миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" к Украине в Стокгольмском суде увеличились до 5,439 миллиарда долларов.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка - порядка 42% акций.

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