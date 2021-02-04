Компания Apple, которая снова возглавила топ самых дорогих брендов мира, близка к заключению сделки с южнокорейскими Hyundai-Kia по производству полностью автономного электромобиля под брендом Apple на заводе Kia в Джорджии.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, так называемый "Apple car" разрабатывается сотрудниками Apple, его производство начнется в 2024 году, однако дата может быть изменена.

"Компании не заключили конкретного соглашения, Apple может выбрать в качестве партнера другого автопроизводителя вместо или в дополнение к Hyundai", - говорится в материале.

Также в СМИ сообщают, что автопроизводитель получил от Apple инвестиции в размере $3,6 млрд в рамках сотрудничества. Hyundai является владельцем около трети Kia.

В четверг, 4 февраля, акции компании Apple в ходе торгов дорожают на 1,2%.



Ранее "Страна" сообщала, что Fiat Chrysler и Peugeot объединились в одну из крупнейших в мире автогрупп. В частности, Fiat Chrysler и Peugeot начали процесс объединения в 2019 году, и 16 января завершили сделку стоимостью 52 миллиарда долларов.

Также напомним, что компания Apple разрабатывает свой поисковик. Это связано с расследованием Министерство юстиции США против компании Google.