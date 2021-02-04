В Польше крупнейшие с 1989 года штабные учения "Зима-2020" завершились позором. Польские генералы проиграли условную войну на восточном фланге страны, у границ с Россией и Беларусью, за пять дней, хотя должны были держать оборону почти месяц.

Об этом сообщает новостной портал Onet.

Штабные учения проходили в Польской академии военного искусства, за процессом следили лично президент страны Анджей Дуда и глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак.

В учениях приняли участие несколько тысяч офицеров. Как выяснили журналисты издания Interia, при моделировании развития событий на условном фронте учитывались новые системы вооружения, заказанные Польшей, но еще не поставленные США: зенитные системы Patriot, ракетная артиллерия HIMARS и многоцелевой самолет F-35.

Оборона Польши была сконцентрирована на северо-восточном фланге, приграничном с Россией (Калининградской областью) и Белоруссией.

Изначально польские военачальники собирались держать оборону 22 дня. Но условный враг с восточной границы уже на четвертые сутки виртуальной войны окружил Варшаву.

"Ожесточенная оборона востока Польши привела к разгрому находящихся там частей и огромным потерям. На пятый день виртуального конфликта противник достиг Вислы. На четвертый день Варшава была окружена. Стратегические порты были заблокированы или заняты. Авиация и флот прекратили свое существование, несмотря на поддержку НАТО. К востоку от Вислы польские части потерпели сокрушительное поражение. Батальоны первой линии потеряли от 60 до 80% живой силы и техники", - описал итоги учений портал. И добавил, что ситуация сложилась "даже хуже, чем в 1939 году".

Канцелярия президента и Министерство обороны отказались комментировать эти сведения, сославшись на секретность учений.

Как сообщает польская пресса, кКомандиры отдельных подразделений были в шоке и отказывались выполнять некоторые приказы, потому что те были им просто непонятны.

После обнародования скандала министр обороны Блащак выступил с заявлением.

"Чтобы достичь совершенства, нужно тренироваться", - коротко сказал он.

Польский политолог Томаш Янковский, комментируя провал учений "Зима-2020", отметил, что "сегодняшняя ситуация такова, что только сумасшедший или самоубийца может поддерживать военные связи Польши с Западом".

"Поиск точек соприкосновения, выгодных для обеих сторон, и построение хороших отношений с Москвой - это уже не "русофильская мечта", а неотложная задача, стоящая перед Республикой Польша", - заявил Янковский.

Как писала "Страна", летом США провели масштабные военные учения в Польше.

Ранее там проводили крупные учения НАТО "Анаконда".