Причиной ночного пожара в Запорожской областной клинической больнице, где погибли врач и три пациента, могло стать воспламенение воздушно-кислородной смеси в палате реанимации. Об этом заявил журналистам глава Минздрава Максим Степанов, побывавший в четверг на месте трагедии, передает "Интерфакс-Украина".

"В связи с чем произошел практически взрыв? Исходя из того, что мы услышали, - достаточно быстрое распространение огня, и практически не было возможности спасти этих людей" - рассказал Степанов.

Министр здравоохранения добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить подобных трагедии в будущем.

"Мы начали так быстро двигаться по кислородным системам: созданию этих кислородных систем, увеличению их мощностей. И еще в сентябре, мне кажется, было дано соответствующее поручение правительства по усилению проверок с точки зрения безопасности, потому что мы понимаем, что они огнеопасные. Нам необходимо сосредоточиться, чтобы в будущем страна не переживала таких трагедий", - сказал глава МОЗ.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося, среди которых человеческий фактор, неисправность медицинского оборудования, а также поджог. Проводятся экспертизы.

Напомним, ночью в среду, 3 февраля, в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар, в результате которого погибли трое пациентов и один врач. Еще восемь человек были госпитализированы.

"Страна" писала о том, что погибшая врач окончила интернатуру в 2020 году и работала анестезиологом. Также мы сообщали, что в Запорожье задержали первого подозреваемого по делу о пожаре в инфекционной больнице.