Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала решение партии "Оппозиционная платформа За жизнь" начать процедуру импичмента президента.

Соответствующий пост Мендель написала 4 февраля в Фейсбуке.

"Расцениваем заявления ОПЗЖ в ответ на решение СНБО о санкциях как риторическое и пиарное прикрытие защиты активов руководителя этой политической структуры. На самом деле в этом случае импичмент - это чисто пропагандистская инициатива, рассчитанная на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества. Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно для идеологии этой партии", - полагает Мендель.

Затем она решила напомнить, что именно "Слуги народа" приняли закон об импичменте президента.

"Но мы дали этот инструмент обществу явно не для того, чтобы его использовали, пытаясь помочь России восстановить пропагандистские инструменты в Украине. Не стоит отождествлять свободу слова и произвола пропаганды и тем более за деньги и в интересах государства-агрессора и оккупационных структур. Если ОПЗЖ хочет попиариться с использованием темы импичмента, то это их право как политической силы. Однако все общество видит, что они просто используют эту риторику и этот пиар ради очень циничного и корыстного интереса - спасения активов одного человека", - резюмировала Мендель.

Как сообщала "Страна", в четверг "Оппоплатформа" на своем съезде приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского.

Мы также приводили мнения журналистов о закрытии телеканалов.