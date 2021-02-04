Компания Nokia представила свой самый дешевый смартфон 1.4 в актуальной линейке. Он может работать на одном заряде батареи в течении двух дней.

Об этом сообщается на сайте компании.

У данной модели пластиковый корпус, 6,51-дюймовый IPS-дисплей с вырезом под фронтальную пятимегапиксельную камеру. На задней панели устройства расположена двойная камера разрешением восемь и два мегапикселей. Также сзади находится дактилоскопический сенсор.

Смартфон имеет процессор Qualcomm Snapdragon 215, комплектуется двумя или тремя гигабайтами оперативной и 32 или 64 гигабайтами встроенной памяти. Nokia 1.4 вышел с аккумулятором емкостью 4000 миллиампер-часов, рассчитанным на двое суток автономной работы.

Кроме прочего, данный гаджет получил Android Go и гарантию трехлетних обновлений безопасности. По словам производителя, в ближайшее время смартфон можно будет обновить до Android Go версии 11. Модель уже доступна для предзаказа на сайте. Стоимость базовой версии около 2943 гривень, а версия с тремя гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти стоит примерно 3680 грн.

Напомним, в 2019 году Nokia презентовала два новых кнопочных телефона.

Также сообщалось, что в Германии компании Nokia и Vodafone впервые провели тестовые испытания 100-гигабитного интернета.