В Сумах, где мужчина чуть не сжег свою тетю с ребенком, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который стрелял по камерам видеонаблюдения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своей странице в Facebook.

"Сначала женщина услышала звуки выстрелов, а выйдя во двор, увидела, как мужчина быстро уходит. Видео наблюдения, установленное на ее придомовой территории, показало незнакомого мужчину, который стрелял, целясь в камеру. Женщина позвонила в полицию и рассказала о случившемся", - говорится в сообщении.

Позже женщина подробно описала злоумышленника и его транспортное средство, а также предоставила запись с камер наблюдения.

"Не прошло и нескольких часов, как полицейские обнаружили авто, о котором вспоминала женщина, на улице Ильинской. Водитель как раз собирался уезжать", - рассказали в полиции.

По их данным, сперва 28-летний мужчина отрицал, что у него есть оружие, но потом, услышав о поверхностной проверке, признался, что пневматический пистолет в бардачке авто.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа", - добавили в пресс-центре.





Ранее "Страна" сообщала, что дуэт стрелков обстрелял авто в Киеве, у машины шесть пробоин. Им удалось скрыться с места преступления, но их задержали в ходе спецоперации.

Также напомним, что в Кременчуге мужчина стрелял в такси за отказ водителя везти большую компанию. По данным полиции, когда автомобиль тронулся с места без клиентов, один из мужчин несколько раз выстрелил в его сторону, нанеся транспортному средству повреждения.