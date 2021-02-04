После недавнего ДТП с четырьмя жертвами брат главы Республики Северная Осетия Казбек Битаров покончил с собой. По этому делу он проходил подозреваемым.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza" в четверг, 4 февраля.

"Тело Казбека Битарова нашли у него дома. По предварительным данным, он выстрелил себе в голову из ружья", - говорится в сообщении.

Отметим, что авария с участием Битарова произошла в декабре 2020 года в Кабардино-Балкарии.

"Находясь за рулем Toyota Land Cruiser, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем, в котором была семья с двумя детьми - все они погибли. Битаров серьезно не пострадал", - рассказали в Telegram-канале.



Скриншот: t.me/bazabazon

Ранее "Страна" сообщала, что после штурма Капитолия с собой покончили уже два американских копа, защищавших здание. Еще один полицейский, Брайан Сикник, погиб от полученных во время беспорядков ранений.

Также напомним, что в Калининграде мужчина расстрелял бывшую жену и покончил с собой на глазах у троих детей. Мужчина открыл стрельбу прямо у подъезда дома, там же затем и были обнаружены тела погибших.