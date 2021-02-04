Послы стран "Большой семерки" (G7) (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским согласились с необходимостью "бороться с дезинформацией". То есть фактически одобрили закрытие трех оппозиционных телеканалов. Ну или как минимум не возразили против этого.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте послов в Украине.

"Послы G7 были рады встрече с президентом Зеленским впервые в 2021 году. Мы провели продуктивный диалог по нескольким вопросам в поддержку развития и приветствовали начальный прогресс в вопросе СБУ. Послы согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", - говорится в сообщении.

Кроме того, послы обсудили необходимость всесторонней судебной реформы "включая одновременной реформой ВСЮ и ВККС, и выразили обеспокоенность недавними законодательными инициативами (законопроекты 3711, 4229), которые не обеспечат качественных, честных судей" .

Напомним, 3 февраля Зеленский встретился с послами стран Большой семерки и Европейского Союза в Украине. На встрече были затронуты темы сотрудничества Украины с международными партнерами, внедрение реформ, конфликта на Донбассе, а также запрета вещания трех оппозиционных телеканалов.

Отметим, что юристы считают закрытие трех оппозиционных телеканалов незаконным.

"Страна" подробно анализировала последствия этого шага.