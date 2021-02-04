Сиденье для унитаза, украденное из личной ванной нацистского диктатора Адольфа Гитлера американским солдатом, семья военнослужащего выставила на аукцион. Аксессуар находился в резиденции Бергхоф в долине Берхтесгадена (Баварские Альпы). Оно оценивается примерно в 15 000 долларов при начальной ставке в 5 000 долларов.

Об этом сообщает новостной сайт WION.

В США интимный предмет из туалетной комнаты привез Рагнвальд Борх, который в годы Второй мировой войны был связным со 2-й французской бронетанковой дивизией и стал одним из первых союзников, вступивших в резиденцию Гитлера в мае 1945 года.

Хотя резиденция фюрера была серьезно повреждена в результате бомбардировок и пожара, устроенного отступающими нацистами, некоторые остались нетронутыми и были разграблены. Сиденье вместе с парой картин маслом и бронежилетом времен Первой мировой войны стало трофеем Борха.

Зачем Борху понадобилось сиденье для унитаза, объяснил его сын Майкл.

"Согласно семейной легенде, когда один из солдат военной полиции спросил его, зачем ему такой трофей, отец ответил: "Как вы думаете, куда Гитлер засовывал свою задницу?"

Трофей месте с другими "сувенирами" оставались лежать в подвале дома Борха в Нью-Джерси, пока их не решили продать. Для этого они выбрали аукционный дом Alexander Historical Auctions.

Ранее "Страна" рассказывала о британском пенсионере, хранившем обломок военной яхты Гитлера в ящике с носками.

Мы также писали о шахтере из Кентукки, который собирал деньги на восстание, выдавая себя за Адольфа Гитлера.