В Польше - скандал вокруг зимних военных учений, которые проходили в секретной обстановке и на которых поляки "проиграли" русским.

Как пишут польские СМИ, штабные учения, в которых "воевали" несколько тысяч офицеров, завершились "впечатляющим позором".

Польская авиация и флот после атаки с востока (то есть с границы с Россией и Белоруссией), которая разыгрывалась по легенде учений, были полностью разгромлены за пять дней, несмотря на поддержку НАТО.

Не помогли выиграть имитацию боя с русскими даже новые системы вооружения производства США - зенитные системы Patriot, ракетная артиллерия HIMARS и многоцелевой самолет F-35.

Штабные учения проходили в польской Академии военного искусства, за процессом следили лично президент страны Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак. Но сам процесс были засекречен, и эксперты задаются вопросом, кто мог слить информацию из штаба польского войска.

Разбирались, как прошли скандальные учения и что из этого следует.

Битва генералов

В экспертной среде есть мнение, что маневры, которые были рассчитаны на три недели, но завершились за пять дней полной капитуляций Варшавы, обнажили слабость польской армии.

Некоторые детали тайной операции выясняли журналисты.

Передовые батальоны едва ли не сразу потеряли до 80 процентов личного состава, стратегически важные порты были заняты или заблокированы, ВВС и ВМС разбиты. А на четвертые сутки русские окружили Варшаву.

"Ожесточенная оборона востока Польши привела к разгрому находящихся там частей и огромным потерям. На пятый день виртуального конфликта противник достиг Вислы. На четвертый день Варшава была окружена. Стратегические порты были заблокированы или заняты. Авиация и флот прекратили свое существование, несмотря на поддержку НАТО. К востоку от Вислы польские части потерпели сокрушительное поражение. Батальоны первой линии потеряли от 60 до 80% живой силы и техники", - описал итоги учений портал Onet. И добавил, что ситуация сложилась "даже хуже, чем в 1939 году".



"Командиры отдельных подразделений были в шоке, они отказывались выполнять некоторые приказы, потому что они были им просто непонятны", - сообщило издание "Супер Экспресс".

"Война была молниеносно проиграна, а польская армия прекратила свое существование", – добавляет портал Gazeta.

"В этой "войне" русские разбили польскую армию и за четыре дня достигли окраин Варшавы. Польские войска понесли катастрофические потери и даже не смогли организовать эффективную оборону на линии Вислы. Русские могли двигаться дальше на запад. Впрочем, неясно, каковы были условия для учений. Но нет сомнения, что даже военный гений не изменит того факта, что у польской армии нет шансов на победу в открытом противостоянии с вооруженными силами России. Слишком большая диспропорция сил. К счастью, сценарий, при котором Польше придется сражаться в одиночку со всеми силами российского Западного военного округа, сейчас маловероятен", - полагает польский журналист Мацек Кухарчик.

Поскольку редко когда военные проигрывают собственные учения, для польской армии утечка считается позорной.

По одной из версий, за "сливом" о разгромном проигрыше может стоять правящая партия Право и Справедливость.

"Главу Генштаба генерала Раймунда Анджейчака, на которого возложили вину за поражение в виртуальной войне с Россией, в кругах ПиС считают слишком независимым. В частности, у него напряженные отношения с министром обороны Блащаком (но пользуется поддержкой спецслужб). А вот другой генерал, командующий вооруженными силами Ярослав Мика, который на учениях командовал "красными", наоборот, хорошо ладит с министром. Анджейчак моложе и ниже Мики по должности, но формально более важен, у Анджейчака есть опыт войны в Ираке и Афганистане. Есть мнение, что учения использовали для внутренней борьбы за власть в вооруженных силах", - объясняет Кухарчик.

Другая версия - проигрыш в маневрах может быть связан со сменой власти в США, а именно рассчитан на замирение с президентом Байденом (дескать, чтобы показать важность Польши в "сдерживании" России), ведь Варшава почти открыто поддерживала на выборах Трампа.

Канцелярия президента и Министерство обороны отказались комментировать информацию о "проигрыше", сославшись на секретность учений. Министр обороны Блащак лишь дипломатично заявил: "Чтобы достичь совершенства, нужно тренироваться", чем фактически подтвердил сведения о "разгроме" польской армии в учениях.

"Таллинн - за три дня"

Марек Свержинский, эксперт Polityka Insight в интервью Gazeta.pl, назвал разгром польской армии "подарком для Кремля, чья неприкрытая стратегия состоит в том, чтобы подорвать веру в оборонный потенциал НАТО и его государств-членов".

Есть мнение, что для избежания реализации "катастрофических сценариев" стоит настраивать отношения с Россией.

"Поиск точек соприкосновения, выгодных для обеих сторон, и построение хороших отношений с Москвой - это уже не "русофильская мечта", а неотложная задача, стоящая перед Республикой Польша", - заявил изданию Interia польский политолог Томаш Янковский.

Какие бы не были версии разгрома поляков в виртуальной войне с русскими, это не первый такой проигрыш в учениях страны НАТО, в которых разыгрывалась война с Россией.

В отчете Rand Corporation от 2016 года на основе многочисленных анализов и военных игр было показано, что в случае гипотетического нападения России на Прибалтику российским войскам потребуется меньше трех суток, чтобы захватить Таллинн. Годом ранее Пентагон организовал 16 военных игр, имитирующих начало Россией гибридной войны в Латвии и Эстонии. Армии НАТО каждый раз проигрывали.

Есть еще один нюанс - техника НАТО может оказаться бессильной в странах Центральной и Восточной Европы. По данным Financial Times, причина - в неважном состоянии транспортной инфраструктуры. Да и в Западной Европе, пишет издание, за последние 25 лет туннели, дороги, железнодорожные сети и порты не строились таким образом, чтобы позволять перевозить и проходить тяжелые американские военные транспортеры.

Как сообщает Washington Post, во время как минимум одной имитации войны в Европе выяснилось, что НАТО может проиграть из-за логистических проблемы.

"Внедорожники Humvee могли застрять за широкими грузовиками на узких улочках, пытаясь добраться до Восточной Европы. Ржавые мосты могли не выдержать тяжелые американские танки", - пишет газета.

Например, в 2017 году американские бронемашины Stryker вернулись с учений в Грузии на базу в Германии не за две недели, как планировалось, а за 4 месяца.