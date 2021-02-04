Задержанный во время нападения на канал "Наш" националист Алексей Середюк передумал выбрасываться из окна и залез обратно в здание полиции.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" в четверг, 4 февраля.

В частности, он заявил, что руководство МВД пообещало ему отстранить от выполнения своих обязанностей двух руководителей полиции Галатенко Валентина и Катруша Владимира, которые дали команду пресечь нападение националистов на телеканал "НАШ".

Слова Сердюка подтвердил начальник Шевченковского отделения полиции который вышел вместе с ним. Он сказал, что двоих сотрудников отстранят на время служебной проверки.



Ранее "Страна" сообщала, что сегодня националисты пришли под здание телеканала "Наш" с требованием его закрыть. Акцию анонсировали еще вчера члены С14, Правого сектора и других организаций. Телеведущие Макс Назаров, Владимир Полуев и другие вышли к националистам и начали общаться с главой С14 Евгением Карасем, впрочем беседа довольно быстро переросла в перепалку.

"Страна" разбиралась, что произошло под стенами телеканала, где произошла акция протеста в своем материале.