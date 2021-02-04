В четверг, 4 февраля, мировые цены на нефть эталонных марок продолжают расти, достигнув максимальной отметки за год.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:14 КСК составляет $58,87 за баррель, что на $0,41 (0,7%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. При этом ранее входе торгов стоимость контракта преодолевала уровень $59 за баррель.

В то же время цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $56,17 за баррель, что на $0,48 (0,86%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка, пишет Bloomberg.

JMMC также заявил по итогам заседания в среду, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.

Помимо этого, в заявлении JMMC также был отмечен факт "существенной добровольной корректировки добычи" Саудовской Аравией, которая началась в феврале и продлится до конца марта. Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

"Саудовская Аравия, фактический лидер группы, взяла на себя руководство и обязалась сократить добычу в достаточной мере для того, чтобы поддержать нефтяной рынок в целом", - отмечает редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"Без принятия Саудовской Аравией этого решения было бы трудно поверить, что цены на нефть поднялись бы до текущих уровней при сохранении всех прочих факторов", - цитирует эксперта MarketWatch.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились с 2021 года на четверть увеличить добычу нефти.

Также сообщалось, что США хотят изъять два миллиона баррелей иранской нефти. По сведениям Соединенных Штатов, имеет иранское происхождение и подпадает под санкционные меры американских законов по борьбе с терроризмом.