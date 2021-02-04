В Черновцах, где посреди дня вспыхнула стрельба, произошла разгерметизация при заполнении магистрального трубопровода и возникла трещина в трубе длиной в три метра.

Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыводоканала" в четверг, 4 февраля.

"При заполнении магистрального трубопровода водопровода "Днестр-Черновцы" на участке от насосной станции "Шубранец" в резервуаре чистой воды "Попова" в районе села Била на воздушной линии произошла разгерметизация, что привело к утечке воды. Выездом на место аварийной утечки аварийно-диспетчерской службой предприятия установлен характер повреждения трубопровода - трещина длиной около 3-х метров и толщина стенки трубы в месте трещины составляет до 1 мм", - заявили в пресс-центре.

Также там отметили, что необходимо было подготовить заезд к месту утечки, поэтому работы будут проходить в дневное время. В частности, нужны бригады, сегменты трубы, а также необходимая спецтехника для ликвидации аварийной утечки на трубопроводе.

В связи с ремонтом трубопровода некоторые жители Черновцов почти на сутки останутся без воды. В опубликованном на сайте водоканала списке - около 25 главных улиц города и прилегающие к ним переулки.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за аварии на водопроводе десятки тысяч людей в Донецкой области остались без воды. Прорыв произошел на водопроводе "Горловка-Торецкое" диаметром 900 мм.

Также напомним, что в Киеве из-за аварии на водопроводе ограничили движение по Соломенской улице.