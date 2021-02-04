В пятницу, 5 февраля, Украину ждет новое похолодание, а из-за сильного ветра синоптики объявили І уровень опасности (желтый). Ближайшей ночью в большинстве регионов ожидается небольшой снег, в юго-восточной части и на Закарпатье с дождем. В Дневные часы - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Снижение температуры начнется с северных регионов, где уже ночью ожидается 6-11 градусов мороза, а днем от -3 до -7. На остальной территории ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем около 0. Теплее будет на Закарпатье, юге и юго-востоке Украины, где течение суток от -2 до +3 градусов.

В Киеве 5 февраля ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололед. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью до 7-9 градусов ниже ноля, днем до 3-5 мороза.

Фото: meteo.gov.ua

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