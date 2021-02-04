По факту смертельного пожара в запорожской инфекционной больнице задержали ответственного за противопожарную безопасность. В ходе следствия были установлены факты нарушений в деятельности медучреждения требований о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 4 февраля.

"Следствием отрабатывается ряд версий возникновения возгорания, в частности использование медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара", - говорится в сообщении.

Должностное лицо, ответственное за техногенной и противопожарное состояние больницы, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Кроме этого, в ходе следствия будет дана оценка деятельности органов уполномоченных на осуществление контроля в сфере безопасности производства.

Напомним, ночью в среду, 3 февраля, в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар, в результате которого погибли трое пациентов и один врач. Еще восемь человек были госпитализированы.

После происшествия министр здравоохранения Максим Степанов срочно вылетел в Запорожье и осмотрел больницу, где произошел пожар, пообщался с командой учреждения и специалистами ГСЧС.

Во всех подробностях инцидента разбиралась "Страна".