Один из восьми человек, пострадавших при пожаре в инфекционной областной больницы Запорожья, находится в тяжелом состоянии.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

"Во время трагедии погибло четыре человека, еще восемь пострадали, один пациент в тяжелом состоянии. Сейчас им предоставляется профессиональная медицинская помощь. Также направлена группа специалистов для психологической работы с пострадавшими. Сейчас главная задача - оперативно установить причину трагедии, сделать соответствующие выводы и сделать невозможным повторение в будущем", - заявил Степанов.

Во время визита министр осмотрел больницу, где произошел пожар, и пообщался с командой учреждения и специалистами ГСЧС. Степанов поблагодарил пожарных, полицейских и работников "скорой" за их оперативную и профессиональную работу во время происшествия.

Также глава Минздрава пообещал держать на личном контроле расследование обстоятельств возгорания. На месте трагедии продолжают работать оперативно-следственные группы для скорейшего установления причин взрыва.

Напомним, в ночь на четверг в Запорожье загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. В эпицентре огня оказались 12 человек, четверо из которых погибли, а восемь были госпитализированы - но уже из-за дыма и огня. В Запорожской области завтра объявят траур по жертвам пожара.

Также "Страна" подробно писала о том, почему в главном ковидном госпитале Запорожья заживо сгорели люди.