В четверг, 4 февраля, в Киеве националисты пытались взять штурмом здание телеканала "Наш". Один из задержанных полицией нападавших стоит в окне отделения полиции и требует закрытия канала и приезда главы МВД Украины Арсена Авакова.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Я требую, чтоб все СМИ появились здесь. Те телеканалы, которые еще являются патриотическими, должны транслировать мои требования...Чтобы сегодня не случилось, я призываю всех патриотов идти к телеканалу "Наш" и всеми возможными способами его закрыть", - говорит мужчина.

Кроме того он говорит, что "полиция работает на сепаратистов" и призывает блокировать работу всех "пророссийских СМИ". Угрожает ли он, в случае отказа выполнить требования, выброситься из окна, на кадрах не видно. Но националисты говорят, что он именно так ставит вопрос.

Как сообщает корреспондент "Страны", фамилия мужчины - Середюк. Сейчас под Шевченковский райотдел подогнали кран. Но процесс эвакуации не начинают. Середюк продолжает молча стоять в окне. Также под отдел полиции приехало несколько десятков националистов.

Напомним, 4 февраля националисты пришли к зданию телеканала "Наш" с требованием его закрыть. Акцию анонсировали еще вчера члены С14, Правого сектора и других организаций. Телеведущие Макс Назаров, Владимир Полуев и другие вышли к националистам и начали общаться с главой С14 Евгением Карасем, впрочем беседа довольно быстро переросла в перепалку.

Также "Страна" подробно рассказала, как проходил штурм телеканала и к чему это привело.