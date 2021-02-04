Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" объявила о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского в связи с закрытием трех телеканалов, "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Такое решение принял съезд партии в четверг, 4 февраля.

"Осуждаем антиконституционные и противоправные действия Президента Украины В.Зеленского, который своим Указом №43/2021 от 02 февраля 2021 года ввел персональные санкции против народного депутата Украины, члена Политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и заблокировал работу трех ведущих независимых украинских телевизионных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Считаем это нападением на демократию, свободу слова и попыткой установления диктатуры", - говорится в тексте резолюции.

В партии заявили, что Зеленский, подписав указ, грубо нарушил Конституцию и законы Украины, а также принципы демократии и верховенства права.

"Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти", - заявили в ОПЗЖ.

Съезд партии постановил:

депутатской фракции ОПЗЖ в парламенте начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента;





руководству партии "скоординировать необходимые политические, юридические и организационные ресурсы для защиты прав, чести, достоинства и деловой репутации" нардепа Тараса Козака, а также журналистских коллективов каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK;





областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента президента Зеленского за нарушение Конституции и законов Украины и закрытие телевизионных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK;





местным партийным организациям обеспечить разъяснение позиции партии по вопросам импичмента президента Зеленского украинскому обществу.

Напомним, вчера планы по началу процедуры импичмента подтвердил глава политсовета ОПЗЖ и народный депутат от одноименной фракции Виктор Медведчук.

В свою очередь сам Зеленский заявил, что вышеуказанные телеканалы были отключены в рамках "борьбы в информационной войне за правду".