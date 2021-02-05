В Украине расписали детальный план, как до конца года будут передавать ПТУ и техникумы местным бюджетам в коммунальную собственность. Этот план одобрил Кабмин на своем последнем заседании.

Перебросить училища на местные бюджеты хотели еще в 2018 году, но тогда процесс передачи не закончили, в том числе, по причине сопротивления со стороны местных властей. Они заявляли, что не потянут содержание ПТУ, поэтому придется их закрывать.

Процедуру поставили на паузу, а теперь расписали детальный план. Весной-летом 2021 года Минобразования проведет совещания с обладминистрациями, проверит правоустанавливающие документы учебных заведений.

До конца этого года должны подготовить пакеты по передаче учебных заведений с обоснованиями и технико-экономическими расчетами. Предполагается, что ПТУ и техникумы станут полностью коммунальными до конца 2022 года.

При этом, будут ли на местах деньги, чтобы содержать училища и техникумы, не известно.

Напомним, что ранее мы писали, почему в украинских школах уже с этого года начнут массово закрывать набор в старшие классы.