В четверг, 4 февраля, сайт телеканала "112 Украина", против которого ввел санкции президент Украины Владимир Зеленский, переехал на новый домен.

Об этом сообщает пресс-служба канала.

"Старый домен у сайта забрали, он был "разделегирован". По сути, владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать. Таким образом, в результате атаки властей на свободу слова у сайта 112.ua незаконно отняли домен 112.ua.", - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре добавили, что сейчас уже работает редирект (перенаправление) с 112.ua на 112ua.tv.

Ранее "Страна" сообщала, что сайт телеканала ZIK переехал на новый домен. На телеканале уточнили, что после заявления о блокировке доступа к домену, его вернули. Однако на какой срок пока неизвестно.

Напомним, что 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112 Украина", Newsone и ZIK.

После введенного запрета, журналисты отключенных каналов Newsone, Zik, 112 продолжили телемарафон на YouTube. На что посетовала глава Нацсовета. Сообщив, что без закона о медиа нельзя запретить эфиры оппозиционных телеканалов в YouTubе.