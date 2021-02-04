Сайт телеканала "112 Украина" переехал на новый домен
В четверг, 4 февраля, сайт телеканала "112 Украина", против которого ввел санкции президент Украины Владимир Зеленский, переехал на новый домен.
Об этом сообщает пресс-служба канала.
"Старый домен у сайта забрали, он был "разделегирован". По сути, владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать. Таким образом, в результате атаки властей на свободу слова у сайта 112.ua незаконно отняли домен 112.ua.", - говорится в сообщении.
Также в пресс-центре добавили, что сейчас уже работает редирект (перенаправление) с 112.ua на 112ua.tv.
Ранее "Страна" сообщала, что сайт телеканала ZIK переехал на новый домен. На телеканале уточнили, что после заявления о блокировке доступа к домену, его вернули. Однако на какой срок пока неизвестно.
Напомним, что 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112 Украина", Newsone и ZIK.
После введенного запрета, журналисты отключенных каналов Newsone, Zik, 112 продолжили телемарафон на YouTube. На что посетовала глава Нацсовета. Сообщив, что без закона о медиа нельзя запретить эфиры оппозиционных телеканалов в YouTubе.