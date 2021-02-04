15-летнюю девочку, которая весит всего 9 килограммов, обнаружили правоохранители во время рейда в Кривом Роге. Несчастная находилась в одной из квартир в условиях полной антисанитарии.

Об этом сообщает 34 канал.

Девочка не разговаривает и практически не двигается. Как выяснилось, у подростка с весом младенца церебральный паралич и синдром Дауна. Сейчас она помещена в больницу №8 Кривого Рога. Медики уверяют, что угрозы для жизни девочки нет. Об этом сообщает 34 канал.

15-летняя Богдана вместе с 47-летней матерью и сестрой, которые не работали, а существовали на выплаты по инвалидности и социальную помощь. В кишащей тараканами квартире были отключены свет и газ. Девочка-инвалид голодала и не получала медицинской помощи.

Нерадивой матери, которая неоднократно отказывалась поместить больную дочь в специализированное учреждение, грозит до 5 лет лишения свободы, также ее могут лишить родительских прав.

Девочка лежала в детской кроватке. Скриншот с видео

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как в Киеве молодой отец спустил двоих детей в пакете с горки на Позняках.

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