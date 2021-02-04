В четверг, 4 февраля, в Полтавской области с рельс сошли три цистерны, что привело к задержке пригородных поездов. Железнодорожники "Укрзализныци" проводят расследование инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, инцидент произошел около 6 утра во время маневровых работ с пустыми вагонами нерабочего парка. Три пустые цистерны сошли колесными парами на станции Кагамлыцкая Полтавской области.

"Пострадавших и травмированных в результате инцидента нет. Вследствие случае в дороге задержались пригородные поезда №6688 Ромодан - Кременчуг на 2 часа 30 мин и №6684 Ромодан - Кременчуг на один час 26 мин", - говорится в сообщении.

Напомним, "Укрзализныця" хочет превратить вокзалы в торговые центры и пустить поезда со скоростью 350 км/ч, которые свяжут Киев и крупнейшие города Украины. Сейчас идет поиск инвесторов.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" решила продавать билеты на поезда через мессенджеры Viber и Telegram.