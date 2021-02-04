Сегодня, 4 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что европейские страны уже сейчас проходят третью волну эпидемии коронавируса.

Об этом он сообщил в ходе брифинга правительства.

По словам премьер-министра, первая волна была весной прошлого года, а вторая - в октябре. В январе 2021 года Европа находится в периоде третьей волны.

"Сейчас в Европе мы находимся в периоде третьей волны. В Польше она проходит значительно спокойнее, чем в других странах, но нельзя терять бдительность", - рассказал Матеуш Моравецкий.

Также он отметил, что "сегодня правительство смотрит одновременно на несколько параметров, чтобы представлять себе угрозы".

Среди этих параметров, по словам Моравецкого, число заразившихся, количество сделанных тестов, число умерших, доступность коек, а также темп поставок вакцин, так как от этого зависят сроки появления популяционного иммунитета, и международную ситуацию.

Отметим, что в Польше ситуация с распространением коронавируса в последние недели стабилизировалась.

Суточный прирост не превышает 7 тысяч новых случаев в день. С начала пандемии коронавирусом заразились 1 533 511 человек, умерли 38 344, выздоровели 1 288 163. За все время эпидемии было сделано 8,7 млн тестов на коронавирус.





Напомним, что в Польше правительство частично ослабило карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии Covid-19.

Как сообщала "Страна", по состоянию на конец января, в Польше сделали уже больше миллиона прививок от коронавируса. Уже почти 150 тысяч человек в Польше получили обе дозы Covid-вакцины.