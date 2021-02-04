14 февраля в Киеве будет самым холодным днем за последнее десятилетие. Это следует из прогнозов синоптиков.

На день влюбленных похолодает до -14 градусов, ночью до -25. На протяжении всего воскресенья ожидается ясная солнечная погода без осадков.

Это холоднее, чем было 16 и 17 января этого года. Более того, такие сильные морозы в последний раз накрывали столицу в 2012 году. Тогда температура была ниже на два градуса, а именно -26,8. Еще меньше было в 1987 году, когда ударили морозы -27,9 градусов.

В начале 2021 года Украину окутывал арктический циклон. Надвигающиеся воздушные массы будут ультра арктическими - самыми холодными, которые в принципе существуют.

Перед аномально низкими температурами Киев еще и засыпет снегом. Осадки будут каждый день с 8 по 12 февраля. Наиболее активно столицу будут заметать в грядущий понедельник. Тогда же усилится ветер.

До нулевой температуры термометр опустится только 26 февраля. До этого дня в среднем днем будет -6 градусов по Цельсию.

В нашем отдельном материале - какая погода будет в регионах Украины в феврале 2021.

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