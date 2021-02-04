Президент США Джо Байден заявил, что никто из членов его большой семьи не будет участвовать во внешней американской политике или каким-либо образом влиять на решения правительства.

Об этом он сказал во время интервью для журнала People.

"Мы будем управлять этим, как администрация Обамы-Байдена. Никто из членов нашей семьи или расширенной семьи не будет участвовать в каких-либо государственных мероприятиях или внешней политике. И ни у кого здесь нет офиса", - ответил президент США на вопрос об этических требованиях по отношению к семье и друзьям государственных деятелей.

Напомним, Байден тремя указами отменил ограничения в иммиграционной политике США, введенные его предшественником Дональдом Трампом.

Также сообщалось, что Байден грозит санкциями Мьянме, где произошел военный переворот.