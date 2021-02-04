Подозреваемого в совершении поджога торгового центра "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области отправили под арест на 60 суток без альтернативы внесения залога. В четверг, 4 февраля, такое решение вынес Первомайский райсуд, рассмотрев ходатайство следователя.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Николаевской области.

"Правоохранители продолжают досудебное расследование и выясняют все обстоятельства указанных событий", - говорится в сообщении.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении в совершении умышленного уничтожения имущества (ч.2 ст.194 УК) и покушении на убийство нескольких лиц (ч.2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК) злоумышленнику. Задержанному грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, по данным ГСЧС, пожар возник во вторник в 12:58 2 февраля в одноэтажном здании "Эпицентра". Огонь вспыхнул в результате поджога, в котором подозревают 37-летнего Николая Регушевского. Свой поступок он объяснил мотивами мести владельцу гипермаркета. "Страна" выясняла подробности о личности задержанного.