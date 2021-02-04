Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд до 2029.

Об этом он сообщил в ходе презентации Национальной экономической стратегии-2030 в сферах энергетики, добывающей отрасли и защиты окружающей среды в четверг, 4 февраля.

"Если посмотреть на разницу между "зеленым" тарифом и рыночной ценой, как минимум сейчас, и умножить это на консервативные оценки производства из возобновляемых источников и умножить это на срок действий "зеленого" тарифа - до 2029 года, то размер компенсации из государственного бюджета инвесторам в зеленую энергетику будет составлять от 10 до 20 млрд долларов", - заявил Витренко.

Помимо этого он рассказал, что "зеленый" тариф в разы превышает рыночную цену.

"Для такой развивающейся страны, как Украина, $10-20 млрд - это значительная сумма, которая составляет проблему", - сказал и.о. министра энергетики.

В ходе обсуждения он также раскритиковал действующую систему выплат через оператора энергосистемы "Укрэнерго", у которого нет заинтересованности платить ВИЭ, так как их неравномерная выработка несет ему дополнительные проблемы.

По мнению Витренко, такие выплаты должны проводиться через госбюджет как за общественное благо в виде чистой энергии.

Как сообщала "Страна", Витренко призвал заменить на украинских АЭС российское ядерное топливо американским. Также он допустил, что энергосистема Украины будет интегрирована с европейской раньше 2023 года, как это планируется сейчас.

Напомним, что Верховная Рада требует от Кабмина вернуть льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. Речь идет о льготном тарифе на первые 100 киловатт (90 копеек за киловатт) для бытовых потребителей.