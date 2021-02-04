В Хмельницком районе Винницкой области водитель ЗИЛа наехал на жителя села Широкая Гребля. В результате пострадавший скончался от полученных травм на месте. Виновник ДТП выбросил тело погибшего в реку и скрылся с места происшествия.

Об этом информирует пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 2 февраля. На следующий день в полицию обратился 28-летний мужчина. Он признался, что накануне около 19:30 в селе Широкая Гребля он, управляя грузовым автомобилем "ЗИЛ-131", совершил наезд на своего односельчанина.

"В результате аварии пострадавший получил повреждения, не совместимые с жизнью. Свидетелей аварии не было, поэтому чтобы избежать наказания злоумышленник выбросил тело в реку Южный Буг, недалеко от населенного пункта Широкая Гребля", - говорится в сообщении.

Около 15:00 3 февраля тело погибшего было найдено в реке Южный Буг между селами Широкая Гребля и Куриловка. Правонарушитель задержан в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Грузовик отправлен на штрафстоянку.

Подозреваемому грозит наказание до 8 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) и ч. 2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, недавно во Львове произошло ДТП с участием сотрудника полиции, который находился за рулем автомобиля Skoda в нетрезвом состоянии. Виновного в аварии полицейского собираются уволить.

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