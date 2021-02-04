В январе 2021 года мировые цены на еду выросли до максимума с июля 2014 и тем самым установили новый рекорд.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН.

В частности, среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило в январе 113,3 пункта, что на 4,3 процента выше, чем в декабре 2020 года.

Согласно приведенным данным, больше всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар. Цены на зерновые за месяц выросли на 7,1 процента.

"Стоимость пшеницы увеличилась на 6,8 процента из-за активного мирового спроса и ожидаемого сокращения объемов продаж со стороны России", - говорится в предоставленном отчете.

Помимо этого, индекс цен на растительные масла вырос на 5,8 процента, что стало рекордом с мая 2012 года. Цены на сахар увеличились на 8,1 процента по сравнению с декабрем, на молочные продукты - на 1,6 процента, на мясо - на один процент.

Ранее "Страна" сообщала, что появился список продуктов, которые больше всего подорожали в прошлом году. Среди них сахар, гречка и растительное масло.

Также напомним, почему в Украине снова дорожает еда и как вырастут ценники. В частности, за последние пару недель в отечественных магазинах подорожали овощи, фрукты, яйца.