Хакер из Тернопольской области создал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов, от атак которого пострадали банки 11 стран мира. На днях работа ресурса была заблокирована украинскими правоохранителями совместно с коллегами из США и Австралии.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Как установили правоохранители, хакер из Тернопольской области разработал фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, которые были нацелены на вебресурсы банков и их клиентов. Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей. Для демонстрации функционала и продажи своих разработок украинец создал собственный интернет-магазин в сети DarkNet.

От фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Испании, США, Италии, Чили, Нидерландов, Мексики, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании. По предварительным данным, убытки достигают десятков миллионов долларов. По результатам анализа иностранных правоохранителей, более 50% всех фишинговых атак в 2019 году в Австралии было осуществлено именно благодаря разработке тернопольского хакера.

Правоохранители провели пять обысков в Тернопольской области, во время которых изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и жесткие диски.

Установлено более 200 активных покупателей вредоносного программного обеспечения. По предварительным данным, хакер не только сбывал свою продукцию клиентам по всему миру, но и оказывал техническую поддержку при осуществлении фишинговых атак. Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении.

Открыто уголовное производство по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, а также создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт.

Ранее "Страна" писала о том, что в США хакеры взломали Министерство финансов и управление по телекоммуникациям.

Также мы сообщали, что российских хакеров подозревают во взломе министерства внутренней безопасности США.