Сегодня под зданием телеканала "НАШ" прошла акция националистов, которые требовали закрытия вещателя. Одним из активных участников данного мероприятия был глава праворадикальной организации "Основа будущего" (бывшая "С14") Евгений Карась, который в какой-то момент принялся агрессивно оскорблять журналистов канала.

Однако внимание привлекло также то, что рядом с ним был замечен мужчина в шапке с изображением видоизмененного символа нацистов - свастики. Является ли этот демонстрант членом возглавляемой Карасем организации неизвестно, тем не менее он стоял в маске с эмблемой "Основы будущего".

Напомним, к протесту возле канала "НАШ" радикалов подтолкнул запрет 2 февраля Владимиром Зеленским трех оппозиционных каналов NewsOne, Zik и "112 Украина". Националисты считают, что закрыть нужно еще и четвертый вещатель.

"Страна" приводила мнения представителей Запада по поводу решения Зеленского. Там не только не осудили закрытие телеканалов, но и фактически благословили этот акт цензуры.