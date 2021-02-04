Вместе с радикалом Карасем кошмарить канал "НАШ" пришел парень со свастикой. Фото
Сегодня под зданием телеканала "НАШ" прошла акция националистов, которые требовали закрытия вещателя. Одним из активных участников данного мероприятия был глава праворадикальной организации "Основа будущего" (бывшая "С14") Евгений Карась, который в какой-то момент принялся агрессивно оскорблять журналистов канала.
Однако внимание привлекло также то, что рядом с ним был замечен мужчина в шапке с изображением видоизмененного символа нацистов - свастики. Является ли этот демонстрант членом возглавляемой Карасем организации неизвестно, тем не менее он стоял в маске с эмблемой "Основы будущего".
Напомним, к протесту возле канала "НАШ" радикалов подтолкнул запрет 2 февраля Владимиром Зеленским трех оппозиционных каналов NewsOne, Zik и "112 Украина". Националисты считают, что закрыть нужно еще и четвертый вещатель.
"Страна" приводила мнения представителей Запада по поводу решения Зеленского. Там не только не осудили закрытие телеканалов, но и фактически благословили этот акт цензуры.