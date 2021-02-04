Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко считает, что Украине должна перейти на американское ядерное топливо вместо топлива из Российской Федерации.

Об этом он заявил в ходе презентации Национальной экономической стратегии-2030 в сферах энергетики, добывающей отрасли и защиты окружающей среды в четверг, 4 февраля.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России", - сказал Витренко.

Также он допустил, что энергосистема Украины будет интегрирована с европейской раньше 2023 года, как это планируется сейчас.

"Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, может, раньше", - добавил Витренко.

Чиновник также заверил, что интеграция с европейской энергосистемой "это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина".

"Честно скажу, без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся, поскольку та концентрация, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволяет на это рассчитывать", – сказал и.о. министра энергетики.

Видео: YouTube/ Кабмін

Напомним, 30 сентября, национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" подписала контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС с американской фирмой "Westinghouse Electric Company".

Ранее "Страна" разбиралась, почему Украина с 1 февраля стала вновь импортировать электроэнергию из России.