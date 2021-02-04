Витренко призвал заменить на украинских АЭС российское ядерное топливо американским
Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко считает, что Украине должна перейти на американское ядерное топливо вместо топлива из Российской Федерации.
Об этом он заявил в ходе презентации Национальной экономической стратегии-2030 в сферах энергетики, добывающей отрасли и защиты окружающей среды в четверг, 4 февраля.
"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России", - сказал Витренко.
Также он допустил, что энергосистема Украины будет интегрирована с европейской раньше 2023 года, как это планируется сейчас.
"Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, может, раньше", - добавил Витренко.
Чиновник также заверил, что интеграция с европейской энергосистемой "это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина".
"Честно скажу, без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся, поскольку та концентрация, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволяет на это рассчитывать", – сказал и.о. министра энергетики.
Видео: YouTube/ Кабмін
Напомним, 30 сентября, национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" подписала контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС с американской фирмой "Westinghouse Electric Company".
Ранее "Страна" разбиралась, почему Украина с 1 февраля стала вновь импортировать электроэнергию из России.