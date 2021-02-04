Группа компаний "Нафтогаз" отчиталась о добыче газа в 2020 году. За год предприятия компании добыли 13,45 млрд кубометров газа, что на 1% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

"Группа Нафтогаз в 2020 году добыла 13,45 млрд кубометров товарного газа, что на 2% больше производственного плана и на 1% меньше показателя 2019 года. В условиях карантина, уменьшение среднегодовой цены на газ на 30%, сокращение инвестиций на 50 % компания минимизировала темпы снижения производства", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" заявляют, что из-за прошлогоднего кризиса 2020 год стал для компании самым тяжелым за последнее десятилетие. В частности, пришлось отложить бурение 12 новых скважин.

При этом за год было введено в эксплуатацию 43 новых скважины, средний дебит новых скважин вырос на 14% по сравнению с 2019 годом. Также были открыты два новых месторождения: Жемчужное и Северо-Кузьмичевское.

Ранее "Страна" писала о том, что "Нафтогаз" собирается разделить активы "Укрнафты".

Также мы сообщали, что "Нафтогаз" понизил на 13 копеек февральский тариф на голубое топливо.