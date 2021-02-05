На праздник всех влюбленных, 14 февраля, синоптики обещают самые жестокие морозы в Киеве. По данным синоптического ресурса Gismeteo, температура ночью опуститься до -25 градусов, а днем будет около -14.

Таких холодов этот день не знал сотни лет. Например, всего год назад температура в столице на День Валентина составила -1.6 градусов.

Несмотря на то, что погодные данные пока что являются предварительными, Валентинов день рискует стать самым холодным с 1911 года. И отогреться влюбленным в зимнюю стужу поможет, пожалуй, только искренняя любовь.

В Чернигове на День святого Валентина будет -16...-25, солнечно;

в Сумах на 14 февраля будет -17...-27, солнечная погода;

в Полтаве ожидается -15...-27, ясно;

в Харькове -15...-26 на термометре, ясная погода;

в Запорожье синоптики прогнозируют -9...-18 градусов;

в Херсоне будет теплее днем -5, ночью -12;

в Николаеве обещают -7...-18;

в Днепре ожидается -12...-22;

в Черкассах синоптики обещают -11...-21;

в Житомире градусник покажет до -14 днем и -28 ночью;

в Виннице в течение дня -13...-27;

в Одессе будет -4...-9;

в Черновцах будет -6...-17;

в Хмельницком температура воздуха опустится до -11...-26;

в Тернополе -10...-24 градуса;

в Ивано-Франковске обещают -6...-17 градусов;

в Ровно будет -13...-27;

в Луцке ожидается -12...-25;

во Львове на 14 февраля будет -8...-20 градусов;

и только в Ужгороде днем +1 градус и ночью - 8.

В Киеве 14 февраля прогнозируют похолодание до -25 мороза

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве самая холодная ночь прежде была зафиксирована 15 февраля 1911 года, когда температура опустилась до -27,3 градуса.

По данным сайта "Погода и климат", в Киеве 14 февраля 1911 года был самым холодным днем последнего месяца зимы. Температура воздуха опустилась до -28,8 градусов. Самый теплый день влюбленных был в 1975 году, когда прогрелось до +8,5 градусов.

Какие еще морозные дни Влюбленных были за последние годы в Киеве:

14 февраля 2011 года градусник показывал -15.5;

14 февраля 2004 года было -15.3;

14 февраля 1964 года температура опускалась до -15.9;

14 февраля 1940 года было -16.6;

14 февраля 1923 года зафиксировали -17.7 градусов;

14 февраля 1912 года -18.3;

В целом же, самый холодный февраль был в 1929 году, когда средняя температура установилась на отметке -15.9 градусов, а самый теплый - в 1843 году, когда среднемесячная температура была +4,1 градуса.

Как писала "Страна", совсем скоро в Украину снова вернутся лютые морозы.