Предварительный прогноз погоды на 14 февраля 2021 года. Фото: pixabay
Предварительный прогноз погоды на 14 февраля 2021 года. Фото: pixabay

На праздник всех влюбленных, 14 февраля, синоптики обещают самые жестокие морозы в Киеве. По данным синоптического ресурса Gismeteo, температура ночью опуститься до -25 градусов, а днем будет около -14. 

Таких холодов этот день не знал сотни лет. Например, всего год назад температура в столице на День Валентина составила -1.6 градусов

Несмотря на то, что погодные данные пока что являются предварительными, Валентинов день рискует стать самым холодным с 1911 года. И отогреться влюбленным в зимнюю стужу поможет, пожалуй, только искренняя любовь.

  • В Чернигове на День святого Валентина будет -16...-25, солнечно;
  • в Сумах на 14 февраля будет -17...-27, солнечная погода;
  • в Полтаве ожидается -15...-27, ясно;
  • в Харькове -15...-26 на термометре, ясная погода;
  • в Запорожье синоптики прогнозируют -9...-18 градусов;
  • в Херсоне будет теплее днем -5, ночью -12;
  • в Николаеве обещают -7...-18;
  • в Днепре ожидается -12...-22;
  • в Черкассах синоптики обещают -11...-21;
  • в Житомире градусник покажет до -14 днем и -28 ночью;
  • в Виннице в течение дня -13...-27;
  • в Одессе будет -4...-9;
  • в Черновцах будет -6...-17;
  • в Хмельницком температура воздуха опустится до -11...-26;
  • в Тернополе -10...-24 градуса;
  • в Ивано-Франковске обещают -6...-17 градусов;
  • в Ровно будет -13...-27;
  • в Луцке ожидается -12...-25;
  • во Львове на 14 февраля будет -8...-20 градусов;
  • и только в Ужгороде днем +1 градус и ночью - 8.

В Киеве 14 февраля прогнозируют похолодание до -25 мороза

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве самая холодная ночь прежде была зафиксирована 15 февраля 1911 года, когда температура опустилась до -27,3 градуса.

По данным сайта "Погода и климат", в Киеве 14 февраля 1911 года был самым холодным днем последнего месяца зимы. Температура воздуха опустилась до -28,8 градусов. Самый теплый день влюбленных был в 1975 году, когда прогрелось до +8,5 градусов.

Какие еще морозные дни Влюбленных были за последние годы в Киеве:

  • 14 февраля 2011 года градусник показывал -15.5;
  • 14 февраля 2004 года было -15.3;
  • 14 февраля 1964 года температура опускалась до -15.9;
  • 14 февраля 1940 года было -16.6;
  • 14 февраля 1923 года зафиксировали -17.7 градусов;
  • 14 февраля 1912 года -18.3;

В целом же, самый холодный февраль был в 1929 году, когда средняя температура установилась на отметке -15.9 градусов, а самый теплый - в 1843 году, когда среднемесячная температура была +4,1 градуса.

Как писала "Страна", совсем скоро в Украину снова вернутся лютые морозы

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