Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №3318 "О ветеринарной медицине и благополучии животных", который разработан с целью системного и комплексного регулирования общественных отношений по защите здоровья и обеспечению благополучия животных

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 305 народных депутатов в ходе заседания в четверг, 4 февраля.

"Проект Закона Украины (№3318) "О ветеринарной медицине и благополучии животных" разработан с целью системного и комплексного регулирования общественных отношений по защите здоровья и обеспечению благополучия животных, ветеринарной практики, производства, обращению и применению ветеринарных препаратов с учетом международных обязательств Украины, в частности в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС", - говорится в пояснительной записке к документу.

Документ предусматривает изменение правил производства, обращения и применения ветеринарных лекарственных средств, на аналогичные закрепленным в Регламенте ЕС 2019/6 о ветеринарных лекарственных средствах. Срок действия госрегистрации ветпрепаратов будет бессрочным при максимальном сроке в 5 лет в действующем законе. Лицензированию будет подлежать не только производство, но и импорт, оптовая и розничная реализация ветеринарных лекарственных средств.

Помимо этого, законопроект определяет сроки неразглашения предоставляемой во время госрегистрации информации с целью защиты интеллектуальной собственности и коммерческих интересов разработчиков ветеринарных лексредств.

Также документом закрепляются требования к производству, обращению и использованию лечебных кормов и промежуточных продуктов их производства. В их производстве смогут использоваться исключительно те ветеринарные лексредства, чьи условия госрегистрации предусматривают такую возможность.

Кроме того, предполагается уменьшение количества ветеринарных документов с пяти до трех: международный ветеринарный сертификат - при перемещении за пределы Украины, ветеринарное свидетельство - при перемещении по территории Украины и ветеринарный паспорт для идентификации животных. Срок на принятие решения о выдаче таких документов сокращается с одного месяца до одного дня. Ветеринарные документы и ветеринарные рецепты будут выдаваться в бумажной и электронной форме.

Напомним, Рада планирует ввести обязательную вакцинацию детей в садиках и школах.

Также сообщалось, что Рада приняла законопроект о финансовом лизинге.