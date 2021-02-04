Риск заражения коронавирусом в общественном транспорте является небольшим, если пассажиры соблюдают все меры предосторожности, включая социальную дистанцию и масочный режим.

К такому выводу пришли ученые финского Технического научно-исследовательского центра VTT.

Ученые посчитали количество частиц в воздухе, которые могут распространяться более чем на два метра. Согласно результатам исследования, риск заразиться коронавирусом в общественном транспорте минимальный, если пассажир носит маску.

"Типичный способ передвижения в общественном транспорте в тишине также является преимуществом: шумный пассажир выделяет капли в четыре раза больше, чем обычный бесшумный пассажир", - говорится в сообщении.

В дополнение к ношению масок ученые советуют соблюдать дистанцию, где это возможно, поскольку это снижает риск заражения воздушно-капельным путем или инфекциями, передающимися с близкого расстояния. Также хорошая гигиена рук снижает риск контактного заражения.

Ученые исходили из среднего времени, которое проводит пассажир в общественном транспорте в Хельсинки - 9 минут на трамвае и 11 минут в метро. Риск заражения в транспортных средствах снижается и благодаря хорошей вентиляции.

Напомним, недавно Минобороны США провело исследование, благодаря результатам которого выяснилось, что даже при полной заполненности самолета пассажирами, риск заразиться там коронавирусом крайне низкий.

Также мы писали, что американские власти обязали пассажиров общественного транспорта носить маску с 1 февраля.