В 2021 году правительство ожидает незначительный уровень инфляции - 5+1 процент в показателях НБУ. В Кабмине надеются, что инфляция будет "разогревать экономику".

Об этом со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля сообщает пресс-служба Кабмина.

"Все международные партнеры Украины, включая МВФ и рейтинговые агентства, прогнозируют в этом году рост украинской экономики", - говорит премьер.

Также он рассказал про ожидания украинского правительства насчет уровня инфляции.

"Мы ожидаем рост экономики на уровне 4,6%. Мы также ожидаем незначительный уровень инфляции - в показателях Нацбанка это 5+1 процент. Минэкономики дает несколько выше прогноз. И эти показатели являются оптимальными. С одной стороны, мы заинтересованы, чтобы инфляция, если говорить "экономическим" языком, разогревала экономику. С другой - инфляция не должна в целом негативно влиять на благосостояние украинцев", - рассказал Шмыгаль.

Ранее "Страна" сообщала, что Минэкономики прогнозирует падение ВВП Украины в І квартале на 3%. Такой вывод ведомство сделало по итогам первого квартала за 2021 год.

Также напомним, что Всемирный банк ждет рост ВВП Украины на 1,5% в 2021 году.