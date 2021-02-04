В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №5014 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2020/2021 учебного года". Документ предусматривает отмену обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников школ в этом году.

Соответствующий проект закона зарегистрировали в парламенте в четверг, 4 февраля.

"В связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации... Они имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - сказано в тексте законопроекта, автором которого выступила народный депутат от "За будущее" Лариса Билозир.

Директор Киевской школы 141 Юрий Киньков в комментарии "Стране" заявил, что педагогические коллективы приветствуют появление такого проекта.

"Этот проект непосредственно касается освобождения от прохождения обязательной государственной итоговой аттестации в 11 классах, но после его принятия Минобразования может освободить от прохождения ГИА и учеников 4-х и 9-х классов отдельным постановлением, как это уже было в прошлом году.

Я считаю появление такого проекта важным и своевременным. Во-первых, это значительно снизит шансы на передачу коронавирусного заболевания. Во-вторых, этот учебный год довольно сложный для многих школ. Дети то учились очно, то уходили на дистанционку. То заболел учитель и класс уходил на дистанционку. Дистанционное обучение работало хорошо не во всех школах. Киев это не показатель, мы всё-таки лучше обеспечены. Поэтому мое мнение, что нужно освободить от ГИА. Предыдущий год показал, что страшилки не сработали. У нас в прошлом году ни одному ребенку не понадобилось ГИА даже для поступления за границу, чем пугали всех. Поэтому мы это поддерживаем. Это делается ради блага детей", - рассказал педагог.

Автор проекта, Лариса Билозир сообщила "Стране", что в соответствии с действующим законодательством, прохождение госаттестации в данный момент должно обязательно осуществляться в форме Внешнего независимого оценивания (ВНО), кроме случаев, определенных законодательством. Поэтому Верховная Рада должна принять соответствующие законодательные изменения, которые будут нормировать возможность проведения в 2021 году ГИА не только в форме ВНО. Ученикам дадут право выбора вида оценивания их результатов обучения.

Отмена ГИА не означает отмены ВНО. Для выпускников, которые планируют поступать в учреждения высшего образования, ВНО будет проведено в установленные сроки в соответствии с определенными регламентами проведения тестирования.

Как рассказала "Стране" соавтор проекта Татьяна Плачкова (ОПЗЖ), госаттестацию можно будет проходить по желанию, если у выпускника есть необходимость улучшить свой бал аттестата.

"Условия для выпускников прошлого года были очень сложными. Закон об освобождении учеников 11-х классов от обязательной государственной итоговой аттестации был подписан только 22 июня. А до этого постоянно появлялась противоречивая информация от Минобразования – то якобы отменяли ВНО, то опровергали отмену, то объясняли, что отменяют государственную итоговую аттестацию. Понятно, сколько нервов это отнимало и у детей, и у родителей, и у педагогов.

Поэтому мы предлагаем расставить все точки над "і" заблаговременно. И на уровне закона отменить обязательную государственную итоговую аттестацию в этом учебном году. Ее можно будет сдавать по желанию, если у выпускника есть необходимость улучшить свой бал аттестата. ВНО будет обязательным, поскольку его результаты – основание для поступления в вуз. Так мы минимизируем возможность распространения инфекции, ведь с центрах по тестированию скоплений детей не избежать. Это очень важно, потому что в случае болезни у выпускника могут возникнуть проблемы со своевременной сдачей ВНО, под угрозой срыва может оказаться дальнейшее поступление", - сказала Плачкова.

Напомним, похожий законопроект был подписан и в прошлом году. Согласно документу, в Украину выпускникам можно было сдавать госаттестацию по желанию. Законопроект был поддержан Верховной Радой.

При этом, как заявляли в Минобразования, подписанный президентом Владимиром Зеленским закон не исключал права выпускников получить свидетельство о образовании и приложение к нему на основании результатов ГИА.